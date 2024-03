Luvinate | salvataggio in grotta | recupero di due barelle lungo le gallerie L’esercitazione dei tecnici di soccorso speleologico

(Di domenica 17 marzo 2024) Varese, 17 marzo 2024 –in, come succede di effettuarne anche nell’area varesina, in cui si trovano molte grotte oggetto di studi da parte di esperti e anche di visite, ma è un’esercitazione cominciata ieri, sabato 16 marzo. Nel fine settimana, ieri e oggi, è impegnata la la IX Delegazione speleologica Lombardia, il luogo prescelto è quello della"Nuovi Orizzonti", territorio del comune di. Sono trentacinque idiche hanno partecipato, provenienti da tutta la regione. Scopo della simulazione, ildi dueleprettamente suborizzontali della, con l’impiego delle più recenti tecniche, ...

