Lunghe file alle 12 in alcuni seggi elettorali a Mosca

(Di domenica 17 marzo 2024)si stanno formando davanti a diversinel centro di, come ha constato l'ANSA. Sulla storica via Arbat si era formata una coda di alcune centinaia di persone intorno a mezzogiorno, quando era in programma la protesta indetta da Navalny. La polizia, presente in forze, si limita a sorvegliare la situazione e regolare il flusso degli elettori. Diversi media e social mostrano anchein altri, fra cui uno a San Pietroburgo.

(Agenzia Vista) Egitto, 05 marzo 2024 Ecco le immagini dei tanti camion nei pressi del valico di Rafah in Egitto con aiuti umanitari per la popolazione di Gaza . Anche una missione di parlamentari ... (iltempo)

L’aviazione israeliana la scorsa notte ha colpito obiettivi degli Hezbollah in Libano in risposta ai lanci di razzi oltre confine verso la città di Acri, in Israele. Il ministero della Difesa di ... (ilsole24ore)

