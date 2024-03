L’umanità espansa e intrecciata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 17 marzo 2024) Una quarantina di opere per scoprire la teorica dell’Espansionismo. Dipinti e sculture per ripercorrere una carriera artistica lunga più di cinquant’anni. È la mostra dal titolo “Giuliana Ranghieri - Oltre l’Espansionismo“, allestita al Museo Giuseppe Scalvini di Desio, negli spazi della settecentesca Villa Tittoni Traversi. L’esposizione, curata da Chiara Canali e dal direttore del museo Cristiano Plicato, è un’antologica personale dell’artista di origini pugliesi e milanese d’adozione, ideatrice del Movimento dell’Espansionismo, formula espressiva che ha portato avanti e declinato in vari modi dagli anni Settanta fino a oggi, attraverso la pittura e la scultura. A essere proposte al pubblico sono circa 40 opere di Ranghieri (nella foto), che ne ripercorrono la ricerca creativa. Sono quadri in cui i vasi, le coppe e le ceste raffigurate sono in realtà forme simboliche che alludono ...