Luigi Garioni | in sella per sei mesi dall’Italia a Tokyo Storia dell’ex preside-ciclista

(Di domenica 17 marzo 2024) Casalpusterlengo (Lodi), 17 marzo 2024 –, exdell’Alta Valtrebbia, ma che ha insegnato per tanti anni anche alla agraria Tosi di Codogno, pochidopo essere andato in pensione, ha deciso di realizzare finalmente un sogno che aveva in mente da molti anni. È partito in bicicletta, da Bobbio, nel Piacentino, per, capitale del Giappone. Ha contato: 12.725 km, 190 tappe, 192 giorni, 6e 8 giorni, 16 Paesi attraversati, 25 forature, cambiati 4 copertoni, 24 raggi, 3 portapacchi.ha vissuto una straordinaria esperienza umana, che racconterà a Casalpusterlengo, invitato da Pierangelo Ferrari,nte della Federazione italiana ambiente e bicicletta, alla Serata viaggio del 22 marzo 2024, alle ore 21, alla Casa ...