Ludovica Valli si mostra in canottiera e slip | “Ho la cellulite come voi Mostro le mie smagliature e la mia ritenzione idrica”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024)è tra le influencer che cercano di mandare messaggi positivi sul proprio corpo e sull’accettazione di sé. Così, mamma di due bimbi e incinta del terzo, ha condiviso con i suoi follower un video di se stessa in: “Quando mi dite ‘fai a non avere la’… In realtà c’è sempre stata, oggi in gravidanza ho pure il triplo di. Me ne frega qualcosa? Zero di meno. Sono anni che mianche quando non sono “fisicata”. Sono anni chele mie meravigliosee la miapazzesca. Spero questo video possa farvi riflettere e sentire un po’ meglio. Io sonotutte voi”. È in ottima forma, ...