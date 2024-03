Lucchese | la nuova radiografia La Pantera resta ancora anemica

(Di domenica 17 marzo 2024) In occasione del mercato di riparazione, a gennaio, ci eravamo permessi di notare che, alla, sarebbe servito soprattutto un centravanti di spessore, visto il ritardo nella preparazione da parte di Magnaghi e alla luce del fatto che Yeboah è, sì, un giovane sicuramente interessante e con buone qualità tecniche, ma non in grado di reggere l’urto contro difensori più esperti. E’ successo, invece, che sia arrivato Disanto che è, indubbiamente, un giocatore di categoria, ma anche lui un esterno. In quel ruolo laera già coperta con Rizzo Pinna, Russo e Guadagni, in attesa del rientro di Fedato. Il risultato di certe scelte, quanto meno discutibili, lo si è visto in modo chiaro e lampante venerdì sera, a Chiavari, dove l’assenza di un centravanti come si deve si è fatta sentire, dal momento che il portiere ligure De Lucia non ha mai dovuto ...

