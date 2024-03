L’orchestra dà spettacolo grazie a Mozart

(Di domenica 17 marzo 2024) Concerto deldi Bellagio e del Lago di Como oggi alle 20.45, nella chiesa di Santo Stefano a Menaggio, nell’ambito del ciclo dei concerti pasquali. Si esibirà nel Requiem in re minore K 626, di Wolfgang Amadeus, nella versione per soli archi di Peter Lichtenthal. Diretta dal maestro Alessandro Calcagnile,si esibisce regolarmente nelle più suggestive dimore e residenze storiche del Lario ed è ospite nei principali teatri lombardi, nonché in festival e manifestazioni in Italia e all’estero. Ingresso libero. Un’occasione per ritrovare l’ultima composizione del genio di Salisburgo, rimasta incompiuta.

NOI – Nuova Orchestra Italiana torna in scena al Teatro Troisi con lo spettacolo “Napoli , tre punti e a capo” . Dopo il grande successo al Teatro Augusteo, con un debutto accolto da 10.000 spettatori ... (2anews)

AL DUSE TIMOTHY BROCK DIRIGE L’orchestra SENZASPINE IN ‘COLLEGE’ - Il 23 marzo (ore 21) e il 24 marzo (ore 17) al Teatro Duse di Bologna, il direttore e compositore americano Timothy Brock dirige l’ orchestra Senzaspine in una straordinaria première nazionale. Per l’ ...teatrionline

Blind Inclusive orchestra, la cecità non è un limite - Nata a novembre del 2022 nella capitale, l'orchestra, composta da professionisti e semiprofessionisti, per un terzo elementi con difficoltà visive, è nata dall'intuizione del compositore e direttore d ...ansa

Nuova orchestra Italiana torna con 'Napoli, tre punti e a capo' - NOI - Nuova orchestra Italiana' torna in scena con lo spettacolo "Napoli, tre punti e a capo" dopo le nove repliche all'Augusteo con 10mila spettaori; per il ritorno in città, l'ensemble fondato oltre ...ansa