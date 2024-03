Lonate Pozzolo ricorda Annunciato Crivelli | morto a Mauthausen | posta una pietra d’inciampo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 17 marzo 2024)(Varese) – Nel giorno, oggi, 17 marzo, in cui avrebbe compiuto 100 anni, aè stata posizionata la “” in memoria di, partigiano, deportato il giorno del suo compleanno, 17 marzo 1944, nel lager nazista dida cui non tornò. Oggi il ricordo, ha detto il sindaco Elena Carraro: "Le persone come lui hanno permesso a noi di poter vivere in un paese libero e democratico: il ricordo deve essere sempre mantenuto vivo nel tempo e tramandato alle generazioni future”. L’iter per il posizionamento dellaè stato avviato in collaborazione con l’associazione ANPI provinciale dalla precedente amministrazione, guidata da ...