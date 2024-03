Lollobrigida | “La tolleranza delle proteste ha portato al terrorismo”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 17 marzo 2024) MATELICA – “Ladel passato verso questi episodi ha poiale al suo rafforzamento fino all’episodio di Aldo Moro che, con il suo sacrificio, creo’ un allarme democratico talmente ampio che ci permise di sconfiggere quel fenomeno brutale che e’ l’eversione e il”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura FrancescoL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: USA: spari sui parlamentari in un campo da baseball feriti Patrick Zaky resta in prigione: cosa sta succedendo Turismo, Zaia: “Investire sui giovani e attirare ulteriori nuovi professionisti nel Veneto” Roccella: “Stop alla pornografia per i minori, è d’accordo anche Rocco Siffredi” Cappato denuncia: “Io spiato dai ...