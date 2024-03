Lollobrigida alza il tiro | Tollerare le proteste ha portato al terrorismo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) A 46 anni dalla strage di via Fani, dove morirono gli agenti di scorta del leader Dc Aldo Moro, a sua vota ucciso dalle Br, a farla da padrone non è più tanto il ricordo di quel momento oscuro della Repubblica, quanto l’assimilazione a quella che fu l’epoca stragista alle contestazioni studentesche pro Palestina delle ultime settimane, quelle che prima hannoai fatti di Pisa e che poi hanno visto protagonista il direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, all’Università Federico II di Napoli, a cui un gruppo di studenti ha impedito di parlare. Ieri, la premier Giorgia Meloni ha voluto ricordare, con un post su X, le vittime del 16 marzo 1978 a via Fani "servitori dello Stato che hanno dato la vita per difendere la nostra democrazia, la nostra Repubblica e le sue Istituzioni", seguita, sulla stessa linea, dai presidenti di Camera e Senato. Ma a fare rumore ...