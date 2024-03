Lo stand up comedian Pietro Sparacino | «Beppe Grillo ha tradito la comicità Gli artisti? Non sono santoni» – L’intervista

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 17 marzo 2024) Il Ventennio cheracconta nello spettacolo con cui da gennaio sta girando i club di tutta Italia, è il suo. Un ventennio, il primo della sua carriera, come ha spiegato a Open, pieno di sconfitte, anche se forse sarebbe meglio dire, pieno di umanità, di vita, comune per lui e per tutti quelli che stanno affollando i suoi show., classe 1982 da Rosolini, provincia di Siracusa, il largo pubblico lo conosce per i due anni da iena, gli appassionati diup comedy da molto tempo prima. Da quando con il gruppo Satiriasi ha sdoganato la disciplina nel nostro Paese contribuendo attivamente alla formazione di una generazione di comici che a oggi riempiono teatri da migliaia di posti su e giù per lo stivale. Ma se dunque ciò rendeuno dei padri della...