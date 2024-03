Lo show dei record | L’ultimo samurai o Fazio? La tv del 17 marzo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 17 marzo 2024) Per la prima serata in tv, domenica 17su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Purchè finisca bene – Una scomoda eredità”. Due amanti sessantenni, Mariella e Domenico, sono sul punto di raccontare alle rispettive figlie, Diana e Gaia, tutta la verità sul loro amore ma prima – di riuscire a farlo, muoiono in un incidente automobilistico nei pressi della loro bella villa sull’Isola di San Pietro. Le due donne, che non si sono mai viste prima, sono quindi costrette loro malgrado a recarsi sull’isola per occuparsi della casa che i due genitori hanno loro lasciato in eredità. Fin dal primo incontro le due ragazze si trovano cordialmente antipatiche… Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con il telefilm “9-1-1”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Avvolto nel rosso”: i membri della squadra sono chiamati per una serie di emergenze alla vigilia di Natale. Nel frattempo, Eddie ...