Livorno | incidente stradale nella notte | auto si schianta contro due alberi alla California

(Di domenica 17 marzo 2024) I vigili del fuoco del comando disono intervenuti questa, 17 marzo 2025 intorno alle 2.30 per unavvenuto lungo la SP 39, tra la località lae la rotatoria per Marina di Bibbona L'articolo proviene da Firenze Post.

Scooterista contro auto. incidente a San Pierino - Grave incidente ieri a San Pierino per uno scontro scooter-auto. Da quanto appreso il ciclomotore stava percorrendo la via Samminiatese verso il ponte di San Pierino. La strada, per consentire i ...lanazione

