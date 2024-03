LIVE Trofeo Binda 2024 in DIRETTA | partita la gara

Leggi tutta la notizia su oasport

12.05 Arriva il via ufficiale:LA! 12.02 Sono 131 le atlete al via di questa edizione del. 11.59 Saranno quattro i chilometri neutralizzati per il plotone. 11.55 Il gruppo è vicino a partire verso il chilometro zero. 11.52 Il record di vittorie in corsa è di Marianne Vos, che non potrà provare oggi a schiodarsi dai quattro successi in carriera, la sua Visma Lease a Bike è assente. 11.48 In casa Italia c'è Gaia Realini (Lidl-Trek), ma la corsa potrebbe non essere abbastanza dura per le sue caratteristiche: vorrà provarci comunque, sarà la terza punta della sua squadra. Silvia Persico è capitano in maglia UAE Team ADQ. 11.45 Ma non saranno gli unici nomi di spicco in. C'è ad esempio la campionessa ...