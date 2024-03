(Di domenica 17 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti alladell’edizionedelAlfredo-Comune di Cittiglio! Quarantottesima edizione complessiva, la numero 25 associata alla città del varesino che spesso regala tante emozioni in un circuito che nella seconda parte appare assai nervoso. La prima parte di gara difatti è atta a creare più che altro la possibile fuga di giornata. Il GPM di Masciago Primo (6,1 km al 4% di pendenza media) sarà il trampolino di lancio per chi vuole provarci da lontano, a metà gara si entra nel circuito finale da 17,5 chilometri da ripetere cinque volte. Qui ci sono lo strappo di Casale, 800 metri al 7,4%, e subito dopo la salita di Orino, 2500 metri al 5,2% con punte del 7%. L’ultima scalata ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.49 Nel gruppetto inseguitori a 15 secondi ci sono ancora Zana, Hirschi e Ayuso tra gli altri. Ancora tutto in gioco. 15.48 Azione di disturbo della UAE ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.12 ULTIMO CHILOMETRO PER Lenny Martinez ! 16.11 Dispiace per Scaroni e Vendrame che vedono sfumare un successo che sembrava alla portata. 16.10 Discesa e ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.17 Oltre a Vendrame , anche Christian Scaroni è riuscito a piazzarsi, giungendo quarto appena davanti a Jan Christen. 16.16 Terza vittoria in carriera ... (oasport)

LIVE Trofeo Binda 2024 in DIRETTA: l'Italia punta su Elisa Balsamo

