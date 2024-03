LIVE Trofeo Binda 2024 in DIRETTA | Clara Emond ripresa | gruppo compatto a tre giri dalla fine

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.15 Siamo a 60 chilometri dalla conclusione della 25a edizione del Trofeo Binda . 14.08 Fra pochissimo la corsa affronterà la terza delle sei ascese a ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.05 Coloro che hanno vinto più volte questa corsa sono Marianne Vos e Maria Canins, entrambe a quattro successi. 14.02 Siamo a metà di questo Trofeo ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.32 Emond ha incrementato il suo vantaggio a 1’10”: ancora la canadese in fuga in solitaria tiene bene. 13.29 La rampa di Casale è di 800 metri, al 7,3%. ... (oasport)