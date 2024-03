LIVE – Trento-Modena 1-0 25-22 | 19-14 | gara-3 quarti Playoff Superlega 2023 2024 volley in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 17 marzo 2024) Latestualedi-3 deidi finale deiScudetto delladimaschile. Gli uomini di Fabio Soli, reduci dall’impregno infrasettimanale di Champions League, tornano sul campo di casa per conquistare il terzo successo in questie chiudere così i giochi per il passaggio del turno. L’Itas sembra non aver subito l’assenza del regista titolare Riccardo Sbertoli, out causa infortunio, ma ora non deve commettere l’errore di sottovalutare gli avversari. I canarini di Alberto Giuliani, infatti, non partono certo battuti e vanno a caccia dell’impresa in trasferta per riaprire la serie e tenere vivo il sogno. Si preannuncia ...