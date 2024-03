LIVE Snowboardcross | Montafon 2024 in DIRETTA | iniziano gli ottavi maschili | attesa per Michela Moioli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 17 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.16 De Blois si fa sbalzare dall’ultima gobba, cadendo duramente al suolo. Passano il turno Ulbricht e Sodagas. 14.16 De Blois riesce a prendersi la vetta della corsa, dopo uno start non eccezionale. 14.15 SI PARTE! 14.13 Tutto pronto per l’inizio degli, ecco i componenti della prima heat. 16 R BLOIS de Glenn NED 17 G ULBRICHT Leon GER 32 B SODOGAS Quentin FRA 33 Y KIRCHWEHM Umito GER 14.10 Ovviamente ci saranno anche gli uomini. In campo maschile i giochi per la generale si sono chiusi ieri con l’ufficialità della vittoria di Eliot Grondin. Il canadese non ha preso parte alle qualificazioni questa mattina, perciò quest’oggi non lo vedremo in azione. Spazio quindi per possibili inserimenti nelle posizioni di vertice: anche gli italiani vorranno provare ad ...