LIVE Sinner-Alcaraz 6-1 | 3-6 | 2-6 | ATP Indian Wells in DIRETTA | prima sconfitta del 2024 | azzurro troppo falloso nel 3° set

(Di domenica 17 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.50 Anche il servizio è stato smarrito danel terzo parziale: 53% di prime, con le quali ha ottenuto appena il 56% di punti, mentre con la seconda la resa è stata del 43%, contro il 67% di. 2.49 Niente sorpasso dunque:resta n.2 del mondo, mentren.3. 2.47 Primo set dominato da, nel secondo ha reagito, ma la partita era stata alla pari. Poi l’è letteralmente crollato nel terzo parziale, sbagliando a ripetizione con il diritto.chiude con 19 vincenti e ben 38 errori gratuiti. 19-24 invece il computo per l’iberico. 2.46 6-1, 3-6, 2-6 il punteggio a favore didopo 2 ore e 5 minuti di partita. 2-6 ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Alcaraz , incontro valevole per la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells 2024 (cemento outdoor). Va in scena l’ottavo capitolo della rivalità tra questi ... (sportface)

