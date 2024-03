LIVE Sinner-Alcaraz 4-1 | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | arriva il break dell’azzurro

(Di domenica 17 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-1 DOPPIOovunque e trafigge lo spagnolo con un passante di diritto incrociato in corsa! 15-40 Pazzesca risposta di, che avanza subito e chiude con lo schiaffo al volo lungolinea. 15-30 Altra palla corta di: in rete. 15-15sfonda con un diritto lungolinea folgorante. 15-0 Ancora una palla corta di. stavoltaè in ritardo ed il passante di rovescio esce.sta forzando tantissimo i colpi, tirando con una violenza inaudita.non si fa pregare con questo tipo di gioco. 4-1 Prima palla corta dicibene e lo ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.24 Il campo è praticamente asciutto. Splende il sole a Indian Wells . Il peggio è passato… 0.21 Lo stadio si sta progressivamente riempiendo. Non manca ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.51 Ora il riscaldamento, poi si ricomincia . 0.49 Rientrano in campo Sinner e Alcaraz. Boato del pubblico. 0.48 E’ come se la partita ricomincia sse da ... (oasport)

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Alcaraz , incontro valevole per la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells 2024 (cemento outdoor). Va in scena l’ottavo capitolo della rivalità tra questi ... (sportface)

La differenza tra Sinner e Alcaraz nel "gesto dell'ombrello" - L'immagine di Jannik che tiene l'ombrello confrontata a quella dello spagnolo che se lo fa tenere è diventata virale ...corrieredellosport

Sinner ripara la raccattapalle durante la pioggia: il tenero gesto di Jannik - TENNIS, INDIAN WELLS - Durante l'interruzione per pioggia del match con Alcaraz, Jannik si è reso protagonista di un siparietto carino: prima ha preso l'ombrell ...eurosport

Sinner contro Alcaraz oggi in semifinale Indian Wells: orario tv e streaming - Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz oggi a Indian Wells per un posto in finale nell'Atp Masters 1000 e per il secondo posto nel ranking. L'azzurro, numero 3 del mondo, nella semifinale in programma ...adnkronos