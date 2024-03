LIVE Sinner-Alcaraz 2-1 | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | spunta il sole | tra poco si ricomincia!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 17 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0.24 Il campo è praticamente asciutto. Splende il. Il peggio è passato… 0.21 Lo stadio si sta progressivamente riempiendo. Non manca molto alla ripresa. Il match comunque riprenderà non prima delle 0.45. Salió el sol en. Los operarios secan la pista. Hora de reanudación: no antes de las 00:45 pic.twitter.com/AtsOYG94CV — Germán R. Abril (@gerebit0) March 16,0.10 La situazione attuale in California: Au moins il ne pleut pas àpic.twitter.com/tEblkeTV0j — TennisTemple (@tennistemple) March 16,0.08 Stanno già tornando i primi tifosi sugli spalti. ...