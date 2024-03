LIVE Sinner-Alcaraz 2-1 | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | aggiornamento sul possibile nuovo orario

(Di domenica 17 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.15 Brutte notizie: non si riprenderà prima di mezzanotte. Mettetevi comodi, amici di OA Sport, e preparatevi un buon caffé. Pas de reprise avant minuit entre Carloset Jannik. pic.twitter.com/FZZqOYWKSz — Univers Tennis (@UniversTennis) March 16,23.12 Le previsioni meteo indicavano le 23.15 comeper un miglioramento. Staremo a vedere… 23.05 C’è tanta acqua in campo al momento. 23.03 La precedente conversazione trae la raccattapalle. Chivalry is not dead @janniksin #TennisParadise pic.twitter.com/HODT6USPSR — Tennis TV (@TennisTV) March 16,22.50 Il match riprenderà non prima delle ...

Sinner-Alcaraz, stop per pioggia: Jannik tiene l’ombrello alla raccattapalle - Il match tra Sinner e Alcaraz è stato interrotto dopo appena tre game per via della pioggia. Gesto da applausi di Jannik che tiene al riparo con l'ombrello una raccattapalle. Dall'altra parte del ...sport.sky

Sinner contro Alcaraz oggi in semifinale Indian Wells: orario tv e streaming - Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz oggi a Indian Wells per un posto in finale nell'Atp Masters 1000 e per il secondo posto nel ranking. L'azzurro, numero 3 del mondo, nella semifinale in programma ...adnkronos

Tennis: Indian Wells, sospesa la semifinale Sinner-Alcaraz per pioggia - E' arrivata la pioggia a Indian Wells e la semifinale del Masters 1000 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è stata sospesa alla fine del terzo game del primo set sul punteggio di 2-1 per l'altoatesino.napolimagazine