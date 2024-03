LIVE Short track | Mondiali 2024 in DIRETTA | Fontana | Sighel e Spechenhauser in finale nei 1000 metri

(Di domenica 17 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.18 Tra pochi minuti si partirà con laB deifemminile. Queste le protagoniste: 1 VELZEBOER Xandra NED 2 STODDARD Corinne USA 3 BOUTIN Kim CAN 4 SARAULT Courtney CAN 5 SHIM Suk Hee KOR 15.15 Nellafemminile ci sono, oltre ad Arianna, Santos-Griswold, Desmet, Schulting e Kim. 15.12 L’Italia ha portato tre atleti innei. La prima ad andare a caccia delle medaglie è Ariannanella gara femminile. Gli azzurri poi schiereranno due punte nellamaschile, dove si sono qualificati sia Pietroche Luca. 15.09 Ora ci saranno una decina ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.49 Tra poco meno di 5 minuti si ripartirà con le semifinali femminili. Per qualificarsi alla Finale A bisogna qualificarsi nelle prime due posizioni ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.03 Vittoria per Park! Arrivo al photofinish per Sighel e Kim. 15.03 Ultimo giro. Sighel ancora dietro ai coreani. 15.02 Kim sorpassa Sighel a 3 giri dal ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.05 Questi i protagonisti della seconda semi finale : 1 DANDJINOU William CAN 2 van ‘T WOUT Jens NED3 Spechenhauser Luca ITA 4 HWANG Daeheon KOR 5 DUBOIS ... (oasport)

LIVE Short track, Mondiali 2024 in DIRETTA: Sighel e Fontana per il riscatto nei 1000 metri - Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata dei Mondiali 2024 di Short track. Sul ghiaccio di Rotterdam va in scena la terza ed ultima giornata ...oasport

LIVE Short track, Mondiali 2024 in DIRETTA: Sighel e Fontana, cadute fatali nei 500! Italia a secco - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.32: Non è stata la giornata che tutti si potevano aspettare, l'Italia esca a mani vuote nonostante le tre finali conquistate e non avrà domani in finale le ...oasport

Oscar 2024, il red carpet, la cerimonia e tutti i premi LIVE - Oscar 2024, come ogni anno arriva la notte delle stelle. E anche Ciak, come ogni anno, segue in diretta il momento che tutti gli appassionati di cinema ...ciakmagazine