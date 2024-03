LIVE Short track | Mondiali 2024 in DIRETTA | 4 medaglie con Arianna Fontana | Sighel | Spechenhauser e la staffetta mista!

(Di domenica 17 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.53 Va subito avanti la Polonia, che sulla carta è la nazionale meno quotata. 16.53 Partiti! 16.52 Con l’ingresso sul ghiaccio della Corea è tutto pronto per l’inizio della finale A dellamaschile. 16.50 Questa la start list della finale dellamaschile, ultima gara di questi: 1 Netherlands NED 2 Poland POL 3 China CHN 4 Korea KOR 16.49 Grazie a questo argento sale a cinqueKristen Santos-Griswold. L’americana ha conquistato treindividuali e due nelle staffette. 16.48 I tre video review hanno lasciato invariata la classifica: oro Olanda, argento Stati Uniti d’America e bronzo Canada. 16.48 Siamo ancora in attesa dei responsi dei tre video review. 16.47 L’oro olandese ha dato il ...

15.53 Penalità per Hwang per l'intervento sul connazionale Park. Confermate le posizioni del podio. 15.52 Il photofinish dà ragione a Dandjinou per 21

16.03 Questo l'arrivo della finale femminile dei 1000 metri: KSG! Kristen Santos Griswold ends the individual #ShortTrackSkating season in style with World gold

Arianna Fontana ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara dei 1000 metri ai Mondiali di Short track di Rotterdam, in Olanda con il tempo di 1'43"074. La gara è stata vinta dall'americana

17.32: Non è stata la giornata che tutti si potevano aspettare, l'Italia esce a mani vuote nonostante le tre finali conquistate e non avrà domani in finale le