LIVE Sci di fondo | 20 km Falun 2024 in DIRETTA | partita la gara maschile Ci prova per il podio Pellegrino!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 17 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA! 14:11 In casa Italia, presenti anche Elia Barp, Paolo Ventura, Simone Daprà e Filippo Romano. 14:06 Tra i norvegesi, si rivedono gli specialisti della tecnica libera Iver Tildheim Andersen e Jens-Thomas Jenssen. Entrambi sulin stagione, cercheranno l’acuto nell’ultimastagionale dopo essersi guadagnati un pettorale in mezzo ai “mostri” del Paese scandinavo. Klaebo, Golberg, Amundsen, Nyenget, Stenshagen e Tefre gli altri norge al via. 14:01ha oggettivamente un’ottima chance. L’obiettivo alla vigilia è quello di conquistare l’ottavo piazzamento nei migliori 10 in unadistance in stagione. Se si dovesse arrivare in volata però, ecco che le chance di ...