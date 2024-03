Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 17 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:03AMMINISTRA LA VOLATA E FA 90 SUCCESSI IN COPPA DEL MONDO!dellaper Gjoeran, che precede Martin Loewstroem Nyenget, sulanche a skating.e Nyenget. Saranno loro tre sul. Ci prova Nyenget sull’ultima salita, a guadagnarsi un posto sul. E’ uno scherzo chiudere per. Meno di un chilometro alla fine. Addiritturaa fare il ritmo sulla penultima salita. GIRO 4/4 Meno di 2 km alla fine. La sensazione è cheavrà vita facile in volata per la vittoria n.90! C’è curiosità per vedere come se la caveranno i norvegesi ...