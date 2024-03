LIVE Sci di fondo | 20 km Falun 2024 in DIRETTA | Diggins vuole Coppa del Mondo e vittoria di tappa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 17 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGIRO 1/4e Weng fanno già il vuoto! GIRO 1/4 Sempre un toccasana per lo sci diladi. Il pienone qui non manca mai. GIRO 1/4 Jessie, forte dei suoi 75 punti di vantaggio e della sua“distance”, a tirare il gruppo insieme a Victoria Carl. L’americanamettere giù gara dura, per chiudere in bellezza come le campionesse: VINCENDO! GIRO 1/4 Al via per l’Italia Caterina Ganz, ieri ottima quindicesima, con ambizioni da top 20. C’è l’esordio di Marta GISMONDI, classe 2004 che oggi bagna le polveri in. Presente anche Martina di Centa. 11:00 PARTITA LA GARA 10:55 Epilogo che, nella giornata di ieri, poteva anche essere messo in ...