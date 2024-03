LIVE Sci alpino | Slalom maschile Saalbach 2024 in DIRETTA | Vinatzer in top 10 | Sala in zona punti

Leggi tutta la notizia su oasport

14.01: Grande indipendenza, grande precisione, tanti rischi e primo posto provvisorio per l'austriaco Feller. Tribune in delirio e 52 centesimi di vantaggio per lui. Ora Noel 14.00: All'intermedio ha lo stesso tempo di Rochat Feller 13.59: Che finale di stagione dello svizzero Rochat che va al comando con 15 centesimi di vantaggio su Kristoffersen. Ha rischiato, soprattutto nella seconda parte, ma alla fine l'atteggiamento aggressivo dello svizzero ha pagato. Ora Feller 13.58: Rochat all'intermedio ha 45 centesimi di vantaggio 13.57: Bella prova del norvegese Kristoffersen che sfodera tutta la sua class ed esperienza: è primo con 1?11 di vantaggio su ...