LIVE Sci alpino | Slalom maschile Saalbach 2024 in DIRETTA | Vinatzer e Sala cercano la rimonta! Haugan in testa dopo la prima manche

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 17 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE FEMMINILE DIALLE 9.00 E ALLE 12.00 I PETTORALI DI PARTENZA 13.12: Il norvegese ha messoin campo unapulita e senza errori, con il secondo tempo in ogni settore della pista, andando a recuperare tantissimo sul finale a Strasser. Il tedesco, sceso con il pettorale n.1, è uno degliisti più in forma del momento e ha aperto il fianco solo nell’ultimo intermedio, rallentando un po’ la sua azioneaver fatto tre quarti diletteralmente perfetta. 13.09: Oggi si va solo per la gloria di giornata, visto che la coppetta di specialità è già salda nelle mani di Manuel Feller.la ...