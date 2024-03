LIVE Sci alpino | Slalom maschile Saalbach 2024 in DIRETTA | Haugan in testa | romperà il digiuno norvegese? Attesa per Sala e Vinatzer

Leggi tutta la notizia su oasport

LADEL GIGANTE FEMMINILE DIALLE 9.00 E ALLE 12.00 I PETTORALI DI PARTENZA 10.49: Nonostante un finale non perfetto, lo svizzero Rochat dimostra che si può fare il tempo anche adesso ed è sesto a 1? da. Ora Gstrein 10.48. Rochat all'intermedio ha 29 centesimi di ritardo 10.47: Fatica tanto su questa neve il britannico Ryding che chiude con un ritardo di 3?22 ed è nono. Ora Rochat 10.46: Ryding all'intermedio ha 1?20 di ritardo 10.44: Errore nel finale per l'austriaco Raschner che è settimo a 2?03 da. Ora Ryding 10.43: Raschner ha 75 centesimi di ritardo all'intermedio 10.42: Perde tanto nella seconda parte lo svizzero Yule che è ultimo, settimo a 2?59. Ora Raschner 10.41: Yule all'intermedio ...