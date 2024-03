LIVE Sci alpino | Gigante femminile Saalbach 2024 in DIRETTA | Federica Brignone ci riprova

(Di domenica 17 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alladeldi, valido per le finali di Coppa del Mondo 2023-di sci. Potrebbe essere giornata di festa completa per Lara Gut-Behrami che ha già praticamente in tsca la Coppa del Mondo generale e oggi cercherà di conquistare la sfera di cristallo del. Solo una vittoria dicon Gut-Behrami fuori dalla zona punti potrebbe ribaltare una classifica che appare già delineata. Il vantaggio dell’elvetica suè veramente rassicurante, con l’azzurra che è obbligata a vincere per provare ...

Chiude un ottimo Mika Vermeulen (AUT) in terza posizione a +8?4 da Niskanen. Perde da Pellegrino il norvegese, arriveranno incollati. (oasport)

Chiude JOHANNES HOESFLOT Klaebo. Conquista la sesta vittoria consecutiva in Coppa del Mondo, la vittoria n. 89! INGIOCABILE. Chiude con 22?1 di vantaggio. (oasport)

Diretta Sinner-Alcaraz LIVE alle 21:30 a Indian Wells: chi vince sarà numero 2 ATP - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno stasera nella prima semifinale del torneo 1000 di Indian Wells. Sinner ha vinto tutte le 16 partite giocate nel 2024 e parte favorito contro lo spagnolo ...fanpage

Sci, coppa del Mondo a Saalbach: Shiffrin vince lo speciale e fa 97 vittorie in carriera - Chiude la stagione con una vittoria, Mikaela Shiffrin, che si aggiudica, in 1.53.22, l'ultimo slalom della Coppa del Mondo a Saalbach: successo numero 97 in carriera e numero 60 in speciale per la ...sport.sky