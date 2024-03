LIVE Sci alpino | Gigante femminile Saalbach 2024 in DIRETTA | Brignone in testa! Coppa di gigante a Gut-Behrami Caduta per Bassino

(Di domenica 17 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM MASCHILE DIALLE 10.30 E ALLE 13.30 I PETTORALI DI PARTENZA 12.41: Perde tantissimo anche nella seconda parte la norvegese Holtmann che chiude con 62 centesimi di ritardo, perdendo quasi 2 secondi. E’ quarta al momento. Ora Robinson, terza nella prima manche 12.41: Holtmann all’intermedio ha un vantaggio di 56 centesimi con un errore 12.40: Fatica Mowinckel anche nella parte conclusiva della gara, accumula un ritardo di 73 centesimi ed è quarta. Ora Holtmann 12.39: All’intermedio Mowinckel ha 24 centesimi di vantaggio 12.38: lascia tutto il vantaggio sulla pista, ora segnata, la austriaca Scheib che è seconda a 9 centesimi da Brunner. Per ora due austriache al comando. Ora Mowinckel all’ultimo ...

