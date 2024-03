LIVE Scherma | Coppa de Mondo Sint-Niklaas 2024 in DIRETTA | l’Italia cede all’Ungheria ai quarti | ma si qualifica alle Olimpiadi!

Leggi tutta la notizia su oasport

12:39 Si chiude qui la nostratestuale della prova a squadre di sciabola di(Belgio). OA Sport vi invita a leggere la cronaca conclusiva per consultare i risultati finali e vi augura una cordiale buona domenica. 12:37 Approdano in semifinale anche Corea del Sud, che piega il Giappone nel derby asiatico per 45-44, e la Francia. Nessun problema per le transalpine nel battere la Spagna con lo score di 45-33. 12:36 Ci sarà da lavorare in vista dellein cui le sciabolatrici azzurre dovranno arrivare nella migliore delle condizioni dopo la tribolatazione. 12:34 Ma arriva la vittoria dell'Ucraina! Kharlan spegne le velleità di rimonta di Tartakovsky piegando gli Stati ...