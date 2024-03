Live Roma-Sassuolo | squadre in campo per il riscaldamento

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 17 marzo 2024)– Dopo aver ottenuto la qualificazione ai quarti di finale di Europa League suldel Brighton, laospita all’Olimpico ilnell’ultimo match prima della sosta per le Nazionali, per una partita che ambo le parti mette in palio punti importanti per i rispettivi obiettivi.(4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Aouar, Lukaku, El Shaarawy.A disp: Rui Patricio, Boer, Huijsen, Ndicka, Abraham, Azmoun, Celik, Baldanzi, Bove, Zalewski, Angelino, Pisilli, CostaAll.: Daniele De Rossi.(4-3-3): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Viti; Racic, Obiang, Henrique; Defrel, Pinamonti, Lauriente.A disp.: Cragno, Pegolo, Missori, Mulattieri, Bajrami, Konradsen, Kumbulla, Volpato, Boloca, Lipani, Ruan.All.: Davide ...