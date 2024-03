LIVE Italia-Svezia 4-4 | Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA | totale equilibrio dopo il nono end

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 17 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.00 E nuovamente Mathis boccia. 20.59 McManus piazza una nuova guardia. 20.59 Romei boccia la guardia centrale svedese. 20.58 Knochenhauser si appoggia alla rossa in casa. 20.58 Doppia bocciata per Romei, che colpisce la guardia più alta, prolungandola sulla rossa in casa. 20.57 ‘Hit and roll’ per la, che porta l’ultima stone azzurra negli ultimi centimetri di casa. 20.56 Zardini Lacedelli torna nuovamente all’interno della casa, posizionando la stone perfettamente alle spalle delle guardie svedesi. 20.55 Nuova guardia per la, più alta della precedente. 20.54 Buon tiro per Zardini Lacedelli, che gioca poco prima della T line. 20.54 Laposiziona una guardia bassa sulla center line. 20.53 L’ha il vantaggio di avere ...