LIVE Italia-Svezia 3-2 | Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA | le azzurre obbligano le svedesi a fare 1 solo punto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 17 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.03 Il tiro di Mathis avvicina al centro la stone rossa, ma la espone ad una bocciata. Al momento sarebbeper la, ma intorno alla rossa ci sono ben 4 sassini. 20.02 Errore per le, che provano a piazzare una nuova guardia ma la stone rimane troppo centrale. 20.01 Romei boccia la guardia svedese. 20.00 Knochenhauer si appoggia all’ultima stone giocata dall’. 20.00 Ottimo tiro di Romei, che va alle spalle dell’ultima rossa giocata trovando il centro della casa. 19.59 ‘Hit and roll’ per Knochenhauer, che elimina la prima guardia, dietro a cui avevano giocato lene, e piazza la battente dall’altro lato 19.58 L’gioca alle spalle della guardia svedese e ...