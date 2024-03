LIVE Italia-Svezia 3-1 | Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA | azzurre avanti di due dopo il quinto end

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 17 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASESTO END 19.36 Partita equilibratissima fino a questo momento, con due mani nulle, la prima e la terza, e pochi punti marcati. La differenza fino ad ora è minima e la fa principalmente l’errore di Hasselborg che nel quarto end poteva piazzare il secondo punto con un tiro non impossibile. 19.34 Constantini non riesce per poco a piazzare il secondo punto.3-1. 19.33 C’è lo spazio per passare e piazzare il secondo punto. È un tiro complicato ma non impossibile per Stefania Constantini. 19.32 Lasceglie di appoggiarsi all’ultima stonena accettando di concedere un punto allene. 19.31 Buon tiro di Constantini, che gioca sotto alla T line rimanendo coperta dalle stone svedesi. Al momento il punto ...