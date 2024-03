LIVE Italia-Svezia 2-1 | Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA | le azzurre concedono un solo punto nel quarto end

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 17 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.22 Time-out chiamato dalla. 19.21 Il tiro di Mathis prolunga la seconda rossa presente in casa. 19.20 Grande tiro da parte delle svedesi, che giocano verso il centro della casa. Ilal momento rimane azzurro ma potrebbe esserci l’angolo per tentare una bocciata con il prossimo colpo. 19.19 Romei gioca sull’ultima stone giocata dalle svedesi, prolungandola verso l’altra rossa in casa. Quest’ultima esce di scena, mentre rimane in gioco il primo sasso colpito. 19.18 Knochenhauser boccia l’ultima gialla giocata. 19.16 Romei boccia l’ultima stone svedese riuscendo a trovare un minimo curl verso il centro. 19.16 Il tiro di Knochenhauser prolunga la rossa in casa, chiudendo ancora di più la strada verso il centro. 19.15 L’si posiziona sulla T ...