LIVE Italia-Svezia 2-0 | Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA | azzurre avanti di due dopo il secondo end

(Di domenica 17 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.51 Tiro perfetto da parte di Sara McManus, che riesce a piazzare la doppia bocciata, liberando la casa dalle due stone. 18.50 A sua volta l’boccia l’ultima rossa giocata, riposizionandosi con due stone in casa. 18.50 Laboccia la gialla presente nel lato destro della casa. 18.49 Le svedesi deviano la guardia azzurra ed entrano in casa. Di contro l’risponde con un hit and roll sulla rossa appena giocata. 18.48 Ottimo tiro da parte di Romei, che con un hit and roll boccia le due stone svedesi presenti nei dintorni della casa e si piazza a difesa della gialla a punto. 18.47 Konchenhauer boccia la guardia appena giocata dall’. 18.46 Guardia alta posizionata da Angela Romei. 18.46 La ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE secondo tempo 18:42 Italia che dopo il titubante avvio con pazienza è rientrata impattando gli avversari. E’ tutto ancora in gioco e nel secondo tempo gli ... (oasport)

LBA - Reyer Venezia vs Olimpia Milano, diretta (73-62 al 36') - Il match che oggi vale il terzo posto in solitaria nella classifica di serie A si gioca oggi al Taliercio di Mestre dove l’Umana Reyer Venezia, reduce dalla sconfitta interna contro ...pianetabasket

Finale Coppa Italia Serie B, il tabellino LIVE di Gema-Libertas Livorno - Al PalaTiziano di Roma va in scena l’atto conclusivo della Coppa Italia di Serie B. Derby toscana fra gli Herons Montecatini e la Libertas Livorno Fabo Herons Montecatini – Akern Libertas Livorno 10-5 ...pistoiasport

LIVE Short track, Mondiali 2024 in DIRETTA: Fontana di bronzo nei 1000 metri, Sighel e Spechenhauser sul podio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.03 Questo l'arrivo della finale femminile dei 1000 metri: KSG! Kristen Santos Griswold ends the individual #ShortTrackSkating season in style with World go ...oasport