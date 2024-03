LIVE Italia-Svezia 0-0 | Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA | pochi minuti al via del primo test importante per Constantini e compagne

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 17 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.01 Entrano sul ghiaccio le due nazionali. 17.59 Si giocherà sulla pista D. 17.56 Laavrà il martello nelend. 17.54 La formazione svedese è composta da Anna Hasselborg, Sara McManus, Agnes Knochenhauer e Sofia Mabergs. 17.52 La formazionena è composta da Stefania, Angela Romei, Elena Mathis, Giulia Zardini Lacedelli e Marta Lo Deserto. Le azzurre proveranno a dare continuità ad un’ottima stagione in cui hanno ottenuto uno storico argento negli Europei dello scorso autunno. 17.49 Per lasi tratta del terzo incontro in questa rassegna iridata. La formazione capitanata da Anna Hasselborg è stata sconfitta di misura sia nell’esordio con il Canada, 7-6, che in mattinata contro la Norvegia, ...