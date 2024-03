LIVE Italia-Svezia 0-0 | Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA | iniziata la partita

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 17 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.14 Hit and roll per Mathis, che boccia l’ultima stone svedese posizionandosi all’entrata della casa. 18.13 Entra in casa lacon la prima stone di McManus, la quale però non riesce a posizionarsi alle spalle della propria guardia. 18.12 Bocciata singola per Romei. 18.11 Buon ‘hit and roll’ per Knochenhauer, che mette fuori gioco la stonena e quella esterna svedese. 18.10 L’boccia la guardia alta, prolungandola sulla prima stone in casa. Quest’ultima esce di poco dalla casa, ma rimane in posizione utile. 18.10 Doppia bocciata per la, che va sull’ultima stonena eliminando anche la prima. 18.09 Ottima stone giocata da Giulia Zardini Lacedelli, che devia il sasso rosso () ...