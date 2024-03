LIVE Italia-Belgio | Qualificazioni Mondiali pallamano in DIRETTA | inizia il primo tempo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 17 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:59 Squadre che si dispongono nelle rispettive metà campo. Coach Trillini che deve rinunciare a Pozzer a causa di un infortunio muscolare patito proprio nel riscaldamento. 17:58 Tutti in piedi e mano sul cuore per il canto deglini! 17:57 E’ il momento degli inni nazionali. Si parte con quello del. 17:53 In corso le presentazioni ufficiali dei due rispettivi roster. Ottima la cornice di pubblico, chea farsi sentire. 17:48 Azzurri che dinanzi al pubblico amico di Pescara difenderanno il +4 maturato all’andata. La vincente della sfida troverà al terzo ed ultimo turno di qualificazione il Montenegro. 17:44 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella...