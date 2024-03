LIVE Italia-Belgio 19-16 | Qualificazioni Mondiali pallamano in DIRETTA | gli azzurri scacciano via la paura

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 17 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21-17 Avvio di ripresa straordinario degli, a segno nuovamente con Iballi. 20-17 Magia di Thomas Bortoli, che da posizione angolatissima trova l’incrocio. 19-17 Bel gol di Danesi, che chiude con un pregevole pallonetto. 19-16 Simone Mengon! Rete dai 9 metri dell’azzurro e massimo vantaggio. 18-16 Eccellente parata di Colleluori, possiamo ripartire. 18-16 Trasforma proprio Iballi! 17-16 Fallo nitido su Iballi e terzo 7 metri per gli. 17-16 Sfondamento di Ooms sull’intelligente difesa di Bortoli. 17-16 Mettiamo il naso avanti con la rete di Iballi! 16-16 Subito superiorità numerica per gligrazie alla bella giocata di Marrochi. SECONDO TEMPO 18:42che dopo il titubante avvio con pazienza è rientrata impattando gli ...