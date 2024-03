LIVE – Inter-Napoli 0-0 | doppio salvataggio di Meret salva gli azzurri

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 17 marzo 2024), due ballottaggi per Calzona in attesa delle formazioni ufficiali: le ultime in vista del posticipo di giornata in Serie A È fissato alle ore 20:45 il calcio d’inizio di, posticipo della ventinovesima giornata di Serie A. Seppur distanti in classifica (si affrontano prima e settima della classe, ndr) la sfida ha un sapore piuttosto particolare. Sembra infatti quasi uno passaggio di consegne tra i campioni d’Italia uscenti, il, e i prossimi campioni d’Italia. L’sta dominando il campionato, proprio come ildi Spalletti la passata stagione. E può, sopratutto senza l’impegno Champions, battere il record di giornate d’anticipo prima della matematica vittoria dello scudetto. Inzaghi quindi non risparmierà i titolari. Torna in ...