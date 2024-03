LIVE – Gigante femminile finali Saalbach 2024 | prima e seconda manche in DIRETTA

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI Saalbach ALLE 10.30 E ALLE 13.30 I PETTORALI DI PARTENZA 9.32: Stesso tempo di Rast per l’austriaca Liensberger che ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI Saalbach alle 10.30 E alle 13.30 I PETTORALI DI PARTENZA 9.45: Grazie per averci seguito, l’appuntamento con la ... (oasport)

Sci, Coppa del Mondo: Gigante di Saalbach, Brignone in testa dopo la prima manche - Con una splendida prova, l'azzurra Federica Brignone in 1.08.38 è al comando dopo la prima manche dello slalom Gigante delle Finali di coppa del mondo a Saalbach, ultimo della stagione con in palio an ...napolimagazine

Alle 9.00 parte il Gigante che può decidere la Coppa del Mondo: Bassino con l'1, Brignone 4, Gut-Behrami n° 6 - Finali di CdM: prima manche a Saalbach, Marta può sfruttare il pettorale per cercare un grande risultato, Fede per provare a tenere aperti i giochi ma deve... sperare in ...neveitalia

Gigante donne Saalbach LIVE! Brignone e Bassino puntano in alto, Gut-Behrami "vede" la Coppa: diretta scritta e aggiornamentin in tempo reale - Segui Slalom Gigante Donne di Saalbach-Hinterglemm con la diretta LIVE di Eurosport. Scopri i risultati aggiornati e le ultime notizie di Sci Alpino.eurosport