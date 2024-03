LIVE – Foggia-Juve Stabia 1-1 | Serie C 2023 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 17 marzo 2024) Ladi, match valido per la trentaduesima giornata del girone C della. Allo Zaccheria i satanelli cercano punti per allontanarsi dalla zona playout e soprattutto credere ancora nei playoff, viceversa i campani sono vicini, vicinissimi alla promozionee con un successo blinderebbero ulteriormente il primo posto. Tre punti dunque pesantissimi in palio e per la capolista si tratta di un esame importante. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 20.45 di domenica 17 marzo. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH...