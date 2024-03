LIVE Biathlon | Mass start maschile Canmore 2024 in DIRETTA | Giacomel vuole stupire! In gara anche Hofer e Bionaz

(Di domenica 17 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.03: Il sipario cala in un contesto inusuale, quello di, in Canada. In realtà si tratta di un ritorno al passato, perché queste nevi hanno già ricoperto il ruolo di epilogo dell’inverno. Si deve però risalire la corrente del tempo di tre decenni (1991 e 1994). 22.00: Buonasera e benvenuti alladella, sulla distanza dei 15 km, in programma ain Canada, terza e ultimadella tappa conclusiva di Coppa del Mondo2023-. LADELLAFEMMINILE DIDALLE 18.10list, programma, ...

Biathlon: Vittozzi "orgogliosa di me stessa, ho pianto di gioia" - Così Lisa Vittozzi dopo la conquista della coppa del mondo di Biathlon. "Ho vissuto davvero sulle montagne russe del Biathlon in questi anni, ma ed ora sono in vetta al mondo. Sono orgogliosa di me ...ansa

