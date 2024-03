LIVE Biathlon | Mass start maschile Canmore 2024 in DIRETTA | Giacomel | Hofer e Bionaz nella top 11 all’ultimo giro! J Boe verso la vittoria

(Di domenica 17 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.53: All’uscita dal poligono J. Boe, a 32? Dale, a 43? Jacquelin, a 1’08”, a 1’12” Fillon Maillet 22.52.non sbaglia e anche lui può farcela per la top 10, è undicesimo 22.51: Jacquelin non sbaglia e vail terzo posto, un errore pere perche saranno comunque in top 10 22.50: Dale non sbaglia e vail secondo posto 22.49: un errorebersaglio per J. Boe che va comunque a vincere 22.49: Quarto poligono 22.47: Al km 11.5 J. Boe, a 49? Dale, a 1’00” Jacquelin, a 1’05” Christiansen,, a 1’10” Botn, a 1’19”, T. Boe, Ponsiluoma 22.45. Al km 10.2 J. Boe, a 47? Dale, a 57? Jacquelin, a 1’02” ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.03: Il sipario cala in un contesto inusuale, quello di Canmore , in Canada. In realtà si tratta di un ritorno al passato, perché queste nevi hanno già ... (oasport)

Biathlon: Vittozzi "orgogliosa di me stessa, ho pianto di gioia" - Così Lisa Vittozzi dopo la conquista della coppa del mondo di Biathlon. "Ho vissuto davvero sulle montagne russe del Biathlon in questi anni, ma ed ora sono in vetta al mondo. Sono orgogliosa di me ...ansa

Biathlon, Vittozzi: "Sono orgogliosa di me stessa" - "E' stata dura oggi, ma alla fine ce l'ho fatta e sono scoppiata in lacrime come una bambina, mi sono voluta godere questo momento. Ho vissuto davvero sulle montagne russe del Biathlon in questi anni, ...napolimagazine

Biathlon, gioia Vittozzi: "orgogliosa di essere in vetta al Mondo" - "E' stata dura oggi, ma alla fine ce l'ho fatta e sono scoppiata in lacrime come una bambina, mi sono voluta godere questo momento. Ho vissuto ...sportmediaset.mediaset