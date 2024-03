LIVE Biathlon | Mass start femminile Canmore 2024 in DIRETTA | Lisa Vittozzi | ultimo passo verso la gloria!

(Di domenica 17 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVINCE LA COPPA DEL MONDO SE…TUTTE LE COMBINAZIONI LADELLAMASCHILE DIDALLE 22.20 17.53 Sostanzialmente, la norvegese Ingrid Tandrevold deve almeno arrivare nelle prime due posizioni per sperare in un miracolo. Già se fosse terza o peggio, l’Italia potrebbe brindare alla terza sfera di cristallo generale negli ultimi sei anni. 17.51 Queste le combinazioni per vincere affinchévinca la Coppa del Mondo generale: arriva tra le prime 11 (ovvero se Tandrevold vince,deve arrivare almeno 11ma); oppure arriva tra la 12ma e la 24ma posizione e Tandrevold non vince (ovvero se ...

LIVE – Inseguimento femminile Canmore 2024 Biathlon: AGGIORNAMENTI in DIRETTA - 18.17 – Zero anche per Elvira Oeberg e Tandrevold. La norvegese riparte e trova davanti a sé Braisaz dopo i due giri di penalità 18.16 – C’è un errore ciascuno per Haecki e Jeanmonnot, mentre Braisaz ...sportface