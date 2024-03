LIVE Biathlon | Mass start femminile Canmore 2024 in DIRETTA | doppio errore a terra di Vittozzi | tensione alta

(Di domenica 17 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALISAVINCE LA COPPA DEL MONDO SE…TUTTE LE COMBINAZIONI LADELLAMASCHILE DIDALLE 22.20 18.19 Non si è messa bene per Lisa, che rischia di dover sperare nei risultati altrui per vincere la Coppa del Mondo. L’11° posto è distante 37?, non sono pochi. 18.17 Le prime 15 non hanno sbagliato. Al comando Simon con 5? su Arnekleiv e 5?7 su Hanna Oeberg. 16ma a 24 Braisaz-Bouchet con un, 19ma Tandrevold a 30? (1), Lisaè addirittura 27ma a 51? col. 18.16 Attenzione, Lisasente la pressione e commette due errori a ...

LIVE – Inseguimento femminile Canmore 2024 Biathlon: AGGIORNAMENTI in DIRETTA - 18.17 – Zero anche per Elvira Oeberg e Tandrevold. La norvegese riparte e trova davanti a sé Braisaz dopo i due giri di penalità 18.16 – C’è un errore ciascuno per Haecki e Jeanmonnot, mentre Braisaz ...sportface